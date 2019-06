Avance frente a los efectos secundarios de la radioterapia

Este daño a las células sanas es una de las principales desventajas de esta terapia, lo que provoca que en muchas ocasiones haya que interrumpir la radioterapia para no perjudicar más al organismo. Esta interrupción reduce las posibilidades de acabar con los tumores de los pacientes con éxito.

Ahora, científicos del Grupo de Factores de Crecimiento, Nutrientes y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) publican en Science un hallazgo que podría ser de utilidad para que las células intestinales sanas no se vean dañadas por el impacto de la radiación.

Este descubrimiento, que ha sido desarrollado en ratones, podría revolucionar la manera en la que el sur humano se enfrenta a la exposición de grandes dosis de radiación, no solo en oncología, sino en diferentes ámbitos como viajes espaciales o ataques y accidentes nucleares.

“Todavía no se conocen todas las funciones precisas de URI”, explica Nabil Djouder, jefe del Grupo del CNIO y autor principal del estudio. “A semejanza del pH o la temperatura, que tienen que mantenerse en unos niveles equilibrados para el correcto funcionamiento del cuerpo, URI también parece contar con una ventana muy estrecha de equilibrio que determina el correcto funcionamiento de otras proteínas: cuando sus niveles están por encima o por debajo de esa ventana puede promover tumores o proteger contra su desarrollo, así como el de otras enfermedades. Depende mucho del contexto”.

El efecto protector de URI

URI ya había sido la protagonista de otros estudios del laboratorio de Djouder, ue diseñó los primeros modelos genéticos de ratón para estudiar sus funciones en mamíferos. El equipo ya había observado que niveles elevados de esta proteína tenían un efecto protector contra el daño del ADN en cultivos de células intestinales, por lo que Djouder y la investigadora predoctoral Almudena Chaves-Pérez propusieron explorar si este efecto protector ocurría también in vivo y podría paliar los efectos producidos por la radiación, entre ellos, el síndrome gastrointestinal.

Chaves-Pérez explica estos resultados: “Lo que diferencia a esta población específica de células madre de otras es que en estado normal (cuando fabrican URI) son quiescentes, es decir, no proliferan. Esto hace que no se vean sometidas a los daños causados por la radiación, que solo afectan a las células que proliferan. Por otro lado, cuando estas células madre no fabrican URI, se sobreactiva la expresión de c-MYC, un conocido oncogén, lo que hace que proliferen y mueran debido a los daños causados por la radiación. Esto impide que el intestino se regenere, lo que hace que deje de ser funcional y el ratón fallezca”.