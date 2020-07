Incendios en Rusia: la repercusión que tendrá a nivel mundial la pérdida de bosque en Siberia

Emisión de gases contaminantes

Entre las primeras repercusiones que estamos observando se encuentra la propagación del humo de los incendios. De la vegetación que está devastando el fuego se desprenden gases que además de ser nocivos para la salud contaminan muchísimo: “Monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas de aerosoles”, enumera una nota de la ONU. Si hablamos en dióxido de carbono, que contribuye a disparar el efecto invernadero sobre nuestro planeta, solo en junio de 2020 las llamas en Siberia emitieron el equivalente de 56 megatones de CO 2 .

Los árboles almacenan el CO 2 mientras que desprenden oxígeno. Cuando se talan o arden, dejan de producir oxígeno, y liberan ese dióxido de carbono que retienen.

Pérdida masiva de hielo

El hielo marino está desapareciendo a pasos agigantados. El incendio forestal ártico más activo actualmente está a menos de ocho kilómetros del Océano Ártico, lo cual se está traduciendo, en particular desde finales de junio, en una extensión muy baja del hielo marino en los mares Laptev y Barents, según el National Snow and US Ice Data Center (NSIDC) que lo monitorea.