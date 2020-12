Revierten en ratones el reloj del envejecimiento tras recuperar el daño ocular causado por el glaucoma

El glaucoma humano

Revertir de forma segura la edad de tejidos

"Nuestro estudio demuestra que es posible revertir de forma segura la edad de tejidos complejos como la retina y restaurar su función biológica juvenil", destaca el autor principal David Sinclair, profesor de genética en el Instituto Blavatnik, de la Facultad de Medicina de Harvard, codirector de la Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research en HMS y experto en envejecimiento.



Sinclair y sus colegas advierten de que los hallazgos deben ser replicados en más estudios, incluso en diferentes modelos animales, antes de cualquier experimento en humanos. No obstante, añaden, los resultados ofrecen una prueba de concepto y un camino para diseñar tratamientos para una variedad de enfermedades humanas relacionadas con la edad.



"Si se confirman mediante estudios adicionales, estos hallazgos podrían ser transformadores para el cuidado de enfermedades de la vista relacionadas con la edad como el glaucoma y para los campos de la biología y la terapéutica médica para enfermedades en general", asegura Sinclair.



Para su trabajo, el equipo utilizó un virus adenoasociado (AAV) como vehículo para administrar en las retinas de los ratones tres genes restauradores de la juventud (Oct4, Sox2 y Klf4) que normalmente se activan durante el desarrollo embrionario. Los tres genes, junto con un cuarto, que no se utilizó en este trabajo, se conocen colectivamente como factores de Yamanaka.