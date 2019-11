Sacudir la cabeza para expulsar el agua de los oídos podría causar daño cerebral

Cabe señalar que el estudio se ha basado en experimentos que simulan la acción de sacudir violentamente la cabeza para expulsar el agua, pero que no involucran a personas reales. Por lo tanto, aunque se puede tomar como referente, no se trata de una prueba clínica y con ello no se puede cuantificar realmente el verdadero impacto que esta práctica podría tener para el cerebro.