A su juicio, debemos también controlar nuestro estrés y el buen humor, procurar hacer cosas que nos gusten, trabajar moderadamente no más horas de las que deberíamos, y también a partir de cierta edad tomar suplementos nutricionales ya que, según argumenta Serres, nuestro organismo a la hora de absorber los principios inmediatos no lo hace igual con el paso de la edad, como cuando se es joven (vitaminas, omega 3, oligoelementos etc). Esto explicaría, por ejemplo, que cuando de jóvenes se sale por la noche al día siguiente se puede estar como una rosa, algo que en las edades más adultas no sucede, según indica.