La cara B de la fama: vivir menos y pagar un precio muy alto

Lay el también psicólogorepiten la misma palabra para definirla: “Efímera” y mejor saberlo para disfrutar sus halagos y sobrevivir a sus consecuencias. Para la psiquiatra"la fama no es un fin en sí misma, sino que está íntimamente asociada al beneficio económico. Y este es un reforzador excepcional de cualquier conducta humana."

“En una edad temprana tener todas las necesidades cubiertas cuando todavía no te has formado crea una necesidad de estar constantemente de buscar necesidades nuevas y esta búsqueda puede llevar adicciones o a la sensación de una insatisfacción constante que es muy dañino emocionalmente ”, explica Quijano.

“Las personas, madurativamente para enfrentarla, porque la presión es muy alta.. Es como una dependencia de que siempre me vean bien cprovocando baja autoestima o sentimientos de que no sirvo para nada “, explica el psicólogo Javier Torres Ailaud, Decano del Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares.

La falta de intimidad física, el no tener una parcela y estar constantemente observados por el exterior llega a agotar

“En personas que sí les ha llegado su fama con el esfuerzo y más tardíamente creo que se llegan a agotar por el hecho de querer dar la imagen de brillo constante , de dar una imagen de 10; eso llega a minar, porque es una imagen ficticia.¡ No es real! subraya Quijano. Y por otra parte está “la falta de intimidad física, el no tener una parcela y estar constantemente observado por el exterior llega a agotar”.

La psiquiatra María Soledad Humbert habla de la existencia de "factores de personalidad" que predisponen "a que la fama, el éxito o el dinero no sean beneficiosos para aquel que los recibe ; la inmadurez emocional, la dependencia, la autoestima baja", son algunos. "Pero también existe el efecto del halago que emitido por el público, medios de comunicación y el entorno “cortesano” del famoso , lo reintoxican acerca de su propia importancia, pierda la autocrítica y también la percepción de su valía real."

"La prevalencia de los trastornos más comunes es alta, depresión (entre el 8 y el 15%), trastornos de ansiedad (5%), trastornos bipolares (alrededor del 1%) o incluso trastornos psicóticos (superior al 1%) por lo que cualquier persona puede sufrirlas. Por ejemplo, la actriz Catherine Zeta-Jones reconoció en 2011 que sufría un trastorno bipolar. Esta enfermedad tiene una base genética y una patofisiología bioquímica que nada tiene que ver con el hecho de ser una actriz famosa. "No hay estudios que comparen la prevalencia de trastornos psiquiátricos entre población general y “población de famosos ”. La diferencia radica en que nos enteramos cuando algún famoso padece alguna enfermedad pues su vida personal casi nunca es 'privada' .

"La fama es efímera y es mejor preparar un final de ciclo"

Sin embargo, la fama es corta, "efímera" y “es mejor "preparar un final de ciclo" , asegura Javier Torres Ailhaud. Cada vez se ve más, sobre todo en los futbolistas que cuando sienten que sus capacidades físicas no son las mismas y que se acerca la retirada del deporte activo estudian una carrera, se abren a la posibilidad de “ser entrenador”. Es decir, buscan una alternativa para no caer en un vacío después de un largo periodo de exigentes entrenamientos o competiciones. Lo que el psicólogo forense define como “preparar un final de ciclo”.

La mortalidad de los famosos

Los anónimos. Lo dice un estudio realizado por investigadores, de las universidades australianas de Queensland y New South Wales , que analizaron un millar de obituarios publicados enentre 2009 y 2011 de cantantes, actores y músicos, así como también aquellos que se destacaron en el ámbito deportivo. El estudio reveló que estos murieron a edades más tempranas que el resto de los mortales, a los 77 años, como promedio.

"Todo el mundo quiere ser famoso, porque “creemos que la fachada es la realidad, y la fachada en la que todo funciona muy bien. Nos creemos que los famosos no tienen problemas y nos sorprende que un actor como Robin Williams se suicide. Si nos parecía completamente feliz. Los famosos son famosos, pero eso no significa que sean felices. Tienen sus propios problemas como todos."

“La fama hay que dosificarla”

Dosificar la fama o lo que, especialista en psicoterapia en lale llama “tomarse un respiro”, para no terminar abducido por ella en una especie de dependencia. Algunos famosos empiezan a hacerlo, el último Pablo Alborán, que ha decidido poner un poco de distancia.

"Muchos famosos hacen esos periodos de respiro, de reflexión a ver qué pasa sin exponerse a los medios. Hay que dosificarla se puede aprender a estar sin ella. La fama no deja de ser un miedo a no valer, a no dar la talla y se puede aprender a estar sin ella."