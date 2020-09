El Sol ha comenzado un nuevo ciclo y eso conlleva ciertos riesgos para la humanidad

El Panel de Predicción del Ciclo Solar 25, un grupo internacional copatrocinado por la NASA y la NOAA, ha anunciado que el Sol ha iniciado un nuevo ciclo , después de que registrara un mínimo solar en diciembre de 2019 . Su actividad será por debajo del promedio, pero no exento de riesgos para las actividades humanas.

"El hecho de que sea un ciclo solar por debajo del promedio no significa que no haya riesgo de clima espacial extremo", dijo Biesecker. " El impacto del sol en nuestra vida diaria es real y está ahí", comentó, en alusión a los potenciales efectos que las tormentas magnéticas desencadenadas por las llamaradas solares tienen en nuestro planeta, especialmente en redes de telecomunicaciones y energía .

La mayoría de las personas no se verá afectada por el cambio en la actividad solar, salvo en los polos donde se puede observar un cambio en las auroras provocadas por el campo electromagnético de nuestro planeta.

La actividad solar nunca se detiene

Para determinar el inicio de un nuevo ciclo solar, el panel de predicción consultó datos mensuales sobre manchas solares del World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations, ubicado en el Real Observatorio de Bélgica en Bruselas, que rastrea las manchas solares y señala las altas y bajas del ciclo solar.