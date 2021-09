Un estudio revela que con un test de saliva se puede detectar el cáncer de laringe provocado por el papiloma

Investigadores de la Queensland University of Technology (Australia) han determinado que el ADN de los virus del papiloma humano de alto riesgo causantes de cáncer (VPH-AR) puede detectarse en la saliva de la mayoría de los pacientes con cánceres orofaríngeos provocado por el VPH.

"A pesar del aumento de cánceres de cabeza y cuello provocados por el VPH, no existen métodos de detección precoz ni estrategias de cribado para este tipo de cáncer, a diferencia del cáncer de cuello de útero, causado por el mismo virus. Los biomarcadores que permiten la detección precoz, el seguimiento y el pronóstico de la enfermedad están justificados para combatir la creciente incidencia del cáncer de cuello uterino provocado por el VPH", explica Chamindie Punyadeera, investigadora principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'The Journal of Molecular Diagnostics'.