Evacuan una playa en Tarragona por la presencia de tres tiburones

El nombre de la especie es Prionace Glauca, aunque también se conoce por tintorera . No suele atacar a humanos, pero tampoco es recomendable tentar a la suerte porque los ejemplares adultos tienen una mandíbula muy fuerte. En el momento del avistamiento había unos 30-50 bañistas, según el ‘ Diari de Tarragona ’, que fueron evacuados del agua rápidamente.

Después la empresa Eulen que vigila esta playa se encargó de monitorear el desplazamiento de los escualos, que no tardaron demasiado en volver aguas adentro. Aunque tampoco se descarta que haya podido moverse a otra playa cercana como la de Torn.

Tiburones en el Mediterráneo

Aunque es raro que esta especie de tiburón se acerque a la costa, no es la primera vez que vemos algo así en las costas del Mediterráneo. Ya se avisó durante el confinamiento que la disminución del ruido cerca de los puertos por los escasos pesqueros y embarcaciones de recreo se podría traducir en más cetáceos y tiburones durante el verano .

De todas formas, no es frecuente que el tiburón azul ataque a los humanos. En general los que se despistan y se acercan a la costa durante la migración son las crías. Pero sí es verdad que al sentirse amenazado puede atacar, ya que no somos su alimento preferido y por tanto no suelen morder a personas porque tengan hambre.