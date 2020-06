La clave del coronavirus es una K, el parámetro de las cuatro formas de supercontagio

Llega el parámetro: K, que puede ser una de las verdaderas claves del coronavirus, como desvela la Agencia Sinc . En el caso de la COVID-19, lo que dice el número K es que en su transmisión es especialmente importante el fenómeno del supercontagio para el que ya se preparan rastreadores aunque más que nadie los científicos. Un cierto halo mítico envuelve a la figura de los supercontagiadores: personas que tienen algo biológico o social que potencia la transmisión del virus. Mientras no sea fácil identificarlos, resulta más útil centrarse en las situaciones supercontagiadoras. Los trabajos que estudian el fenómeno pueden dar pistas en la toma de decisiones cotidianas durante la desescalada. Por ejemplo, parece haber más transmisión en sitios cerrados donde se permanece cierto tiempo , sobre todo si se habla en voz alta o se canta —coros, misas, lugares con música alta—. En realidad hay cuatro tipos de supercontagios:

Un minuto en voz alta genera 1.000 gotitas virales

Los primeros trabajos que apuntan a que para cortocircuitar esta pandemia es crucial concentrase en el supercontagio son modelos matemáticos. En abril, el grupo de Adam Kucharski, en el London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), concluía —en un trabajo aún no revisado por otros expertos— que el número de contagios que genera cada persona infectada es muy variable: unos pocos contagian a muchos, y muchos —la mayoría— a muy pocos o incluso a nadie. Estiman que el 10 % de los casos es responsable del 80 % de la transmisión.