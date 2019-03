Confirman la eficacia de los úteros artificiales para salvar bebés extremadamente prematuros

Investigadores de la Universidad de Tohoku, Japón, han probado la eficacia de un útero artificial capaz de salvar a bebés extremadamente prematuros. En un artículo en la revista ' American Journal of Obstetrics & Gynecology ', los científicos presentan los primeros datos que demuestran la capacidad de esta plataforma de soporte vital basada en las características de una placenta para mantener con vida fetos de cordero extremadamente prematuros de 600-700 gramos, lo equivalente a un feto humano a las 24 semanas de gestación.

Aunque otras investigaciones previas habían demostrado la viabilidad de la supervivencia extendida con la tecnología de la placenta artificial en fetos prematuros tardíos , no existía evidencia publicada que demostrara el uso de la plataforma para acoger a los fetos extremadamente prematuros.

El sistema imita la vida en el útero de la manera más cercana posible, aprovechando los conocimientos de la investigación neonatal. No hay una bomba externa que impulse la circulación, porque incluso una presión artificial suave puede sobrecargar fatalmente un corazón subdesarrollado, y no hay ventilador, porque los pulmones inmaduros aún no están listos para hacer su trabajo de respirar el oxígeno atmosférico. En cambio, el corazón del bebé bombea sangre a través del cordón umbilical conectado a un oxigenador externo de baja resistencia que sustituye a la placenta de la madre en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.