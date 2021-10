Amós García Rojas defiende la tercera dosis de la vacuna del covid en mayores pero no a toda la población

El experto Amós García ha considerado que los altos índices de vacunación en España van a suponer "un elemento diferenciador" que permitirá que, si bien va a seguir habiendo casos de covid, el impacto debería "estar alejado" de lo sucedido en anteriores olas y "muy ligado" a personas no vacunadas, según ha dicho en entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press.

En todo caso, ha subrayado que la pandemia es "un problema global" que requiere respuestas globales y no locales y, por ello, las vacunas no solo pueden quedarse en el ámbito de los países desarrollados, sino que tienen que llegar a países en vías de desarrollo también. Según ha indicado, "por equidad y justicia" , pero también por una cuestión de "interés epidemiológico" debido a la posibilidad de aparición de nuevas variantes.

El epidemiólogo y vacunólogo ha afirmado que es "bienvenida" la dosis "adicional" de la vacuna que se ha empezado a aplicar a colectivos inmunodeprimidos y personas mayores en residencias, porque, por su estado de salud, "la respuesta protectora no va a ser suficiente y requiere una dosis adicional con esta y con otras vacunas". También ha considerado que "tiene sentido" en el conjunto de la población mayor porque, conforme se envejece, "también envejece el sistema inmunitario ".

El experto, por su parte ha mostrado sus "dudas" ante una tercera dosis "de carácter universal de 18 a 65 años" ya que no hay evidencia científica sólida aún que indique que haga mejorar "la calidad de respuesta" y porque, además, "vacunas hay las que hay". "Y no podemos empezar a pensar en empezar a poner una tercera dosis universal a quien tiene dos mientras en los países en desarrollo están pensando en poner una a los que no tiene ninguna", ha planteado.