Los beneficios de vacunarse contra el coronavirus

La vacuna contra el covid 19, ¿puede contagiarme?

No. Ninguna de las vacunas que hoy se han aprobado para combatir la enfermedad puede contagiar a una persona del SARS-Cov-2. Las vacunas no contienen el virus vivo por lo que no inoculan la enfermedad al paciente . Sólo contienen componentes genéticos extraídos de los virus destinados a producir anticuerpos contra la enfermedad.

La vacuna ayuda a combatir la enfermedad



Gracias a que ya llevan algo más de un mes administrándose en otros países, está ya ampliamente demostrado que las vacunas aprobadas actualmente contra el covid19 son altamente eficaces para no enfermar, incluso si, una vez vacunado, se produce el contagia. La vacuna no asegura que desaparezca el riesgo de contagio, pero si que reduce de manera notable la aparición de síntomas y la complicación de los mismos en dolencias graves. Con la inmunización no se desarrolla la enfermedad. Eso sí, una vez vacunado, hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad (mascarilla, higiene, distancia social…) para no ayudar a propagar el contagio y afectar a personas no vacunadas.



Con base en lo que sabemos acerca de las vacunas para otras enfermedades y los primeros datos de los ensayos clínicos, los expertos creen que vacunarse contra el covid19 podría evitar que se enferme gravemente.