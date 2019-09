Duplican la velocidad de crecimiento de microalgas con residuos del vino para obtener biocombustible

Sin embargo, los costes siguen siendo demasiado altos para poder competir con los combustibles fósiles tradicionales, han precisado desde la fundación. En el artículo 'Using agro-industrial wastes for mixotrophic growth and lipids production by the green microalga Chlorella sorokiniana' publicado en la revista New Biotechnology los expertos exponen un nuevo sistema que reduce los gastos asociados a la producción de microalgas al incluir fuentes de carbono procedentes de residuos agroindustriales.