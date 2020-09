Venus: el enigma de la vida extraterrestre o microbiana continúa al encontrar fosfina en su atmósfera

El equipo internacional, que incluye investigadores del Reino Unido, Estados Unidos y Japón, estima que la fosfina existe en las nubes de Venus en una pequeña concentración, solo unas veinte moléculas por cada mil millones. Después de sus observaciones, realizaron cálculos para ver si estas cantidades podrían provenir de procesos naturales no biológicos en el planeta. Algunas ideas incluían la luz del sol, los minerales lanzados hacia arriba desde la superficie, los v olcanes o los relámpagos, pero ninguno de estos podría producir suficiente cantidad de ellos. Se descubrió que estas fuentes no biológicas producen como máximo una diezmilésima parte de la cantidad de fosfina que vieron los telescopios.

Leonardo Testi, astrónomo de ESO y director de operaciones europeas de ALMA , que no participó en el nuevo estudio, destaca que " la producción no biológica de fosfina en Venus está excluida por nuestro conocimiento actual de la química de la fosfina en las atmósferas de los planetas rocosos. Confirmar la existencia de vida en la atmósfera de Venus sería un gran avance para la astrobiología; por lo tanto, es esencial dar seguimiento a este emocionante resultado con estudios teóricos y de observación para excluir la posibilidad de que la fosfina en los planetas rocosos también pueda tener un origen químico diferente al de la Tierra. Más observaciones de Venus y de planetas rocosos fuera de nuestro Sistema Solar, incluso con el próximo Extremely Large Telescope de ESO, pueden ayudar a recopilar pistas sobre cómo la fosfina puede originarse en ellos y contribuir a la búsqueda de signos de vida más allá de la Tierra".

La fosfina por sí misma, aunque prometedora, no es suficiente. Es necesario descartar, primero, que no haya mecanismos no biológicos que, simplemente, no se habían conocido hasta ahora. La confirmación de vida, eso sí, podría ser una revolución.