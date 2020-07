Venus no está apagado como se pensaba: detectan decenas de volcanes activos en su superficie

Hasta ahora, los investigadores tenían claro que Venus era un planeta ‘apagado’. Sus volcanes no presentaban la más mínima pista de actividad, y por tanto se daba por hecho que aunque un día funcionaron, no volverían estarlo. Pero un equipo de científicos acaba de descubrir que no es así: un total de 37 estructuras volcánicas han sido detectadas en su superficie. Es la primera evidencia de que Venus aún evoluciona.