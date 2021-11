Desde la Asociación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) están preparando una reclamación conjunta para los afectados. Para formar parte de ella debes rellenar un formulario, donde se determina si has sido estafado o no. Si lo has sido, deberás firmar el contrato de adhesión a la AACC y enviarles la factura que justifique el importe abonado y documentación que acredite la titularidad.