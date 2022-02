Meg Pritchard admite que no se preocupaba de la limpieza a fondo de su casa de Elkins Park, en Pensilvania, hasta que empezó el covid. Esta primavera, cuando te propongas hacer limpieza general, no te olvides de estos siete puntos clave (y a menudo ignorados) de tu hogar.

Seguro que desincrustar los restos quemados del fondo del horno y limpiar la capa de grasa de la puerta no es la tarea más apetecible de entre todo lo que hay que hacer. Oliver señala que el horno alcanza temperaturas tan elevadas que las bacterias no pueden sobrevivir en su interior, pero los gérmenes no son la única razón por la cual tenemos que poner las esponjas a trabajar.