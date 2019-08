Sánchez retoma su ronda de contactos con ecologistas y representantes de Compromís

Según SEO Birdlife , estas ONG no opinarán en ningún caso sobre fórmulas de gobierno entre el partido de Sánchez y otras formaciones, pero les recordarán a todos "la urgencia de contar con un Gobierno , ante la emergencia social que provoca la crisis ambiental".

La reunión tendrá lugar por la tarde. En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, el único representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", argumentó.