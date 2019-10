Absuelven a una mujer por matar a su pareja en Guadalajara tras actuar con "miedo insuperable"

Ante este veredicto la Fiscalía, que pedía para la procesada siete años de cárcel por un delito de homicidio con la eximente de "legítima defensa" , no ha descartado hacer una apelación y pedir la nulidad del juicio al entender que si la acusada es culpable "no puede haber un miedo insuperable" y que si es culpable no se la puede absolver.

La Fiscalía ha llegado a pedir que no se disolviera el jurado pero el juez no lo ha estimado en base a lo que marca la ley, insistiendo en que si es culpable no cabe una eximente completa sino que el jurado tendría que haberla declarado "no culpable", tal y como han explicado a su salida de la vista.