Una niña muere de un golpe en la cabeza cuatro meses después de que su custodia volviera a los padres

Las autoridades se presentaron en la vivienda de la pareja el 21 de febrero después de recibir un informe de que la niña no respondía y fue declarada muerta en el lugar, dijo el capitán de la policía de Johnson City, Kevin Peters. Los padres no pudieron explicar las lesiones de la niña y les dijeron a los agentes que no estaban al tanto de ningún problema de salud.