Brendan Fraser triunfa en la primera proyección de su nueva película 'The Whale': se le ve con 270 kilos

El regreso del actor Brendan Fraser a la interpretación con su nueva película The Whale causó un gran impacto debido a la caracterización a la que fue sometido. Fraser se pone en la piel de un profesor de literatura que padece obesidad mórbida que pesa 270 kilos . Ahora, tras la primera proyección del largometraje, el artista ha recibido una multitud de aplausos por su trabajo en el primer visionado en el Festival de Cine de Venecia.

The Whale se trata de un drama psicológico del director de Black Swan, Darren Aronofsky , en el que Fraser tuvo que cambiar al completo su aspecto físico, además tuvo que llevar una prótesis para interpretar al personaje. En su estreno en Venecia muchos periodistas afirmaron que la interpretación de Fraser merece una nominación al Oscar. De hecho, la película fue tan aclamada que el público la aplaudió de pie durante ocho minutos. Según Independent .

Estos fueron algunos comentarios sobre la actuación de Fraser: "Un gran aplauso para Brendan Fraser cuando su nombre apareció en los créditos finales de The Whale", escribió Rob Ruggio.

"Los aplausos cuando el nombre de Fraser apareció en la pantalla durante la proyección de The Whale… Dios mío. ¡Estoy lista para el Brenacimiento !”, comentó Pernille Middelthon.

En los últimos años, Fraser hizo una aparición en el drama estadounidense The Affair y en la película de Steven Soderbergh No Sudden Move .

Tras The Whale, aparecerá junto a Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Robert De Niro en la próxima película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.