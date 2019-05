Alain Delon, Palma de Oro Honorífica de Cannes

La suya ha sido la Palma de Oro de Honor másde los últimos años. Y no por no merecerla por sus méritos cinematográficos, sino por algunas de sus declaraciones homófobas, su apoyo a la ultraderecha francesa y salidas de tono como que había abofeteado a mujeres. Ahora, a sus 83 años,recoge el galardón eny se pregunta si es una estrella y dice que si le consideran así, él solo tiene palabras de agradecimiento para el público, a quien dice le debe todo.

El director del festival, Thierry Fremaux, ya ha dicho que la Palma de Oro es un reconocimiento a su carrera como actor, no el Premio Nobel de la Paz, "bueno, Alain Delon no teme molestar, no teme equivocarse, no piensa como los demás y no teme estar solo". Tenía 22 años cuando empezó. René Clement nos lo descubrió en 'A pleno sol'. Ante las cámaras y lejos de ellas, dice que nunca ha actuado, que siempre ha sido él mismo.