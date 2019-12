Censuran un beso lésbico de ‘Star Wars: el ascenso de Skywalker’

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Asombra este hecho ya que aunque la homosexualidad no esté perseguida en China con penas de cárcel, la censura sigue eliminando cualquier referencia al colectivo LGBTI. Películas recientes como ‘Call be by your name’ o ‘La forma del agua’ sí fueron censuradas. Además a ‘Bohemian Rhapsody’ le eliminaron diez minutos de metraje para poder proyectarla en salas de cine.