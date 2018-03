Mad Cool, a por la tercera duplicando su tamaño: Así se monta el festival más grande de España

Más que asentado como festival de referencia en el sur de Europa, Mad Cool afronta este año su tercera edición con un cambio de ubicación que duplica el aforo hasta las 80.000 personas por día y un cartel con pesos tan pesados como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Depeche Mode, Jack White o Queens of the Stone Age, que lideran una propuesta con un centenar largo de nombres.

La edición de este año se celebrará del 12 al 14 de julio, pasando del sur de La Caja Mágica al norte de IFEMA - Valdebebas. Siempre dentro de Madrid y con una idea de crecimiento que ya estaba plasmada en el plan de negocio inicial del festival, que contaba con hacer "sold out en la segunda edición para así saltar a un recinto mayor". "Sin un aforo como el del nuevo espacio no podríamos haber tenido todas estas bandas juntas. El recinto es una de las partes claves de un festival", recalca Arnaiz.

"Nosotros planteamos las ofertas que creemos más coherentes para cada artista, porque no tienen un precio fijo. La subasta se genera por sí sola ya que cuando varios festivales -españoles, europeos y americanos- quieren una misma banda, al final se intenta conseguirla defendiéndolo con un buen planteamiento global. Los propios agentes están interesados en que exista la subasta porque esto les hace ganar más dinero", explica el director de Mad Cool.

Sobre el caso concreto de Pearl Jam, que no visita España desde 2010 y Madrid desde 2007, reconoce Arnaiz que llevaban "trabajando desde la primera edición" pero no fue posible traerles "por ciertas circunstancias". En esta ocasión, sin embargo, asegura que fue "bastante rápida la contratación, aunque también complicada, como casi todas".

Tras admitir que en 2017 agotaron entradas antes de lo que tenían previsto, agrega que para este tercer año "las ventas llevan una progresión similar a la edición anterior". Por eso, plantea: "Sabía que Madrid era una de las ciudades donde se podía y debería hacer. Por eso lo pusimos en marcha marcando unos objetivos muy claros. Hacerlo en alguna otra ciudad no sería fácil, pero no todos los modelos de festival tienen que ser iguales. Creo que hay espacio para todos".

"También está el equipo de transfers -transportes y desplazamientos- internos del festival, compuesto por noventa personas encargadas de mover a todo el personal bajo sus necesidades y demandas. Con el número de bandas y nivel de las mismas, las exigencias son máximas. Cualquier pieza del engranaje tiene que estar controlada para que la maquinaria funcione. No podemos permitirnos el lujo de fallar en nada", remacha.

Cambia de tercio Arnaiz y habla de su labor al mando del festival, recordando inevitablemente lo acontecido en la segunda edición: "El mayor miedo que tengo siempre es que todo vaya bien. Este pasado año nos tocó vivir una desgracia con el fallecimiento de Pedro Aunión y esto es lo peor que me ha pasado después de hacer cincuenta ediciones de festivales. En el otro extremo, la mayor satisfacción es ver que has conseguido llevar a cabo un proyecto que se inició con cuatro bocetos y, sobre todo, ver las caras de felicidad del público. Es algo que no se puede describir".