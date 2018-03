Pastora Vega: "A partir de los 35 años ya no hay papeles protagonistas para la mujer"

CHANCE

Pastora Vega ha recibido un reconocimiento que ha agradecido enormemente, la actriz ha querido contar a CHANCE cómo le ha sentado este reconocimiento y lo feliz y enamorada que está.

"Me siento muy feliz. Para mí es un honor que hayan pensado en mí para este reconocimiento en una mujer que ya ha pasado la barrera de los 50 y que sólo por eso ya tenemos un mérito", confesaba Pastora.

Además, la actriz añadía: "Con la edad ganamos todos siempre, una de las cosas más importantes de la vida es la experiencia y la sabiduría. Y todas las experiencias buenas y regulares que uno va acumulando en todos los aspectos y además uno se conoce mejor, sabe qué quiere y es más receptivo, es un momento de plenitud te conoces mucho mejor que cuando tienes 20 o 30".

En cuanto a su alimentación y vida diaria nos ha confesado que ella no se obsesiona pero sí se cuida: "No soy muy obsesiva, pero sí intento alimentarme, las cosas normales. Tampoco creo que haya que ser una víctima de nada. Ni de la nutrición, ni el fitness, hay que cuidarse en general y que cada uno de una forma personal decida qué te va bien. Yo hago ejercicio y es lo que me gusta, camino mucho. No me privo de nada, la vida está para disfrutarla. un buen vino, una buena cena esas cosas tan fundamentalistas, de no comer tal cosa yo en ese sentido soy más pasota...".

En cuanto a su pareja, Darío Grandinetti, Pastora Vega se ha postrado muy enamorada pero sin hablar de él: "Después de los 50 la cosa es diferente, eliges mejor. El radar se va puliendo y no se cuelan cosas que no quieres y prefieres estar sola, tan sano es estar sola como en pareja. Se vive con mucha sorpresa, alegría, cuando lo encuentras casi nadie lo espera, como que enamorarse y todo eso es patrimonio de la gente joven y cuando nos llega, y ya tenemos una edad, es una fiesta diaria", añadía la actriz: "De Darío no te voy a hablar, pero de mis palabras se puede deducir, que cada uno saque sus conclusiones".

Pastora Vega ha hablado también de los abusos sexuales en el mundo del cine y la televisión, queriendo hacer saber a sus compañeras que está con ellas en todo momento: "Yo afortunadamente no he sufrido ningún tipo de abuso. Me parece muy valiente el testimonio de muchas de ellas y me parece que no es fácil admitir y compartir estas experiencias pero a lo mejor había que hacerlo para parar los pies".

"También es un tema de educación. Debe formar parte de nuestra forma de vida pero creo que hay que plantearse por qué hay estas cosas, desde que somos pequeñitos tanto mujeres como hombres, cambiar los mensajes que se dan y damos. Sin querer muchas veces las mujeres somos responsables. Está todo el tiempo la diferencia, es lo triste. A veces miras para atrás y ves que se siguen dando conductas que eran del siglo XIV y todavía siguen ocurriendo. Lo ves en muchísimas cosas, no sólo en la diferencia salarial...", añadía Pastora hablando de los abusos sexuales y las diferencias entre géneros.

La actriz ha querido hablar de lo que ella conoce, de cómo vive una mujer de más de 50 años en esta industria: "Es como que una mujer a partir de una cierta edad, en el cine por ejemplo es a partir de los 35, ya no es sujeto protagonsita. Es como que la industria decide que ya no nos pasan cosas interesantes, que no podemos vivir una historia de amor, de desamor. Es mentira. Porque la realidad demuestra lo contrario. Un hombre con 70 años, un actor, Harrison Ford por ejemplo, muy mayor, todavía sigue siendo protagonista, puede salir corriendo detrás del malo de la peli y resolver cosas y contar una historia y nosotras ¿qué pasa? eso sigue ocurriendo a día de hoy. Siempre eres la madre de, la vecina de, la abuela, la hermana. Pero ya es difícil. Por supuesto hay excepciones, pero pocas en comparación...".

Pastora Vega ha hecho una reflexión muy interesante apuntando a los tipos de papeles que le ofrecen a las mujeres mayores, algo que no habíamos escuchado hasta ahora.