Pelayo Díaz, detrás de un proyecto muy ambicioso...

Pelayo Díaz saltó a la fama hace varios años gracias a su estilo rompedor. Él tenía claro que le gustaba la moda y no dudó en ir a estudiar a la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins de Londres, donde allí se abrió camino y se encontró en los lugares más prestigiosos y con los rostros más conocidos de la moda acabando trabajando con el mismo Alexander MacQueen como él mismo relata en su libro 'Indomable'.

P.D: Sí por supuesto, es que mi sueño sería que no tuviera que explicar si es de mujer o de hombre, que cada uno se compre lo que le da la gana. Hoy en día los pantalones no son solo de hombre y hace muchísimos años a la mujer ni se le planteaba que se pudiera poner pantalones. Tuvo que ser Saint Laurent en el 68 el que decidiera que una mujer se podía poner smoking. No me estoy comparando con un genio tan grande, pero sí que mi manera de pensar es ¿por qué poner barreras?. No pongamos límites.

P.D: Yo creo que de ese tema ya hablé mucho, ya os comenté en los photocalls y la verdad que hablo lo mínimo. Fíjate que no eran ni mis guerras, lo que pasa que soy muy defensor de mis compañeras, de mis amigas y al final acabo hablando de todo lo que me preguntáis. Pero es que en realidad no es ni mi guerra. Al final trabajamos juntos y yo a Fiona la quiero mucho, pero creo que no es mi guerra. Simplemente cuando ha habido declaraciones las he respondido y punto. La verdad que no me preocupa ni me quita el sueño, no soy carne de 'Sálvame'.