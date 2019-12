Way Down, la apuesta más internacional de Telecinco Cinema, presenta su primer trailer

Way Down llegará a la gran pantalla en el 2020, concretamente el 27 de noviembre. Hoy se han podido ver las primeras imágenes, el trailer de una película que promete ser espectacular . Es la nueva gran apuesta internacional de Mediaset y Telecinco Cinema, dirigida por Jauma Balagueró, y con un reparto de lo más internacional.

Balagueró ha contado con la colaboración del cuerpo militar, de la policía y de Aduanas para las secuencias en un barco del CSIC con helicóptero, lanchas y efectivos. El director afirma “Sin duda me he enfrentado a la producción de mayor complejidad técnica de toda mi carrera. Es una película que me ha interesado desde el principio porque tiene que ver y aúna todo lo que me gusta y se hace grande convirtiéndose en una película que va más allá de un típico atraco. Es una historia de golpes, bancos, infiltraciones… Puro género que ofrece mucho más: un filme de piratas, aventuras, tesoros perdidos… con unos actores y equipo con los que no habría soñado nunca”.