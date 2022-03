"Simplemente no tiene sentido, compasión o decencia intentar encontrar una culpa en cualquier sentido más allá de la tragedia de una enfermedad sin tratar". Para Darren, el problema se encuentra en que no detectaron su enfermedad a tiempo. "Al igual que cualquier tipo de salud, hay enfermedades debilitantes, virus, cánceres que nos pueden comer por dentro si no se detectan. Aunque no puedo decir que mi hermano 'estaba enfermo', es un hecho que no estaba bien".