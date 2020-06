Jesús Vidal: "A los políticos les pediría empatía y que se avance en el camino de la normalización de la discapacidad"

Por otro lado, cuestionado por el éxito de la película Campeones y la importancia de su mensaje, Jesús Vidal ha explicado que el filme consiguió “ llegar al corazón de la gente además de ser un gran éxito de crítica y público”. “A mí sobre todo me queda la impresión de cómo ha cambiado la manera de ver la discapacidad , y en concreto la discapacidad intelectual, de la que trata la película, en España”.

En este sentido, preguntados sobre qué le pediría a los políticos en relación con la discapacidad, el actor ha asegurado que “pediría primero empatía ” y después “por lo menos, aunque no pueda haber una fórmula mágica, que se avanzara claramente en el camino de la normalización ”.

Por último, ha destacado la importancia del amor de los padres, de la familia, de los amigos ante cualquier dificultad o circunstancia: “Para mí fue muy importante porque me enseñó sobre todo a darme cuenta de que si mis hermanas o la gente de mi ámbito podía hacer cualquier cosa yo podía exactamente lo mismo, aunque no viera. Eso me lo enseñaron mis padres y mi entorno”, ha finalizado.