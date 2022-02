Acostumbrada de sobra a los focos, esta vez el guion de su última película, 'Good luck to you, Leo Grande', dirigida por Sophie Hyde, le ha exigido exponerse como nunca, desnudarse frente a un espejo, a sus 62 años: "Yo no puedo estar delante de un espejo así, sin moverme. Siempre hago algo, me giro... No puedo quedarme quieta. ¿Por qué lo iba a hacer? Es horrible".