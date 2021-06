El enorme éxito cosechado por Mare of Easttown han convertido a la serie policiaca protagonizada por Kate Winslet en uno de los fenómenos televisivos de lo que va de año. Gran parte de esta triunfo se debe al papel interpretado por la actriz británica que no ha dudado en reivindicar con su defensa de la imagen de una mujer de mediana edad acercándose a los 50 años. Prueba de ello es que se negó a que se retocase con Photoshop su rosto o su piel para rejuvenecer su aspecto .

"Ellos me decían "no puedes" y yo les respondía "sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor pónganlas de nuevo", aseguró la actriz en una entrevista con el diario The New York Times horas antes de que se emitiera el final de la miniserie.