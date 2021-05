El grupo actuó por última vez el 9 de agosto de 1986

Freddie Mercury falleció víctima del sida el 24 de noviembre de 1991

El concierto propio del 12 de julio de 1986 es uno de los más famosos de la historia

Freddie Mercury falleció víctima del sida el 24 de noviembre de 1991. La causa oficial, una bronconeumonía agravada por el sida. La noticia conocía en las primeras horas de la mañana del 25 de noviembre provocando una conmoción global inmediata.

Solo unos meses antes de su muerte, el 9 de agosto de 1986, Queen dio un histórico concierto en el que más de 120.000 personas llenaron el Knebworth Park del norte de Londres, en la que sería la última actuación en directo del artista. Pero esa no ha sido la única de sus actuaciones que ha pasado a la historia. A continuación recopilamos cinco de sus mejores interpretaciones a lo largo de toda su carrera musical:

BOHEMIAN RHAPSODY (1975)

Queen estaban a punto de convertirse en Queen después de tres discos frenéticos y excesivos. Y rompieron la baraja con Bohemian Rhapsody, incluida en su disco de 1975 A Night at the Opera. Es la obra maestra de Freddie Mercury, quien demostró una ambición creativa ilimitada al crearla. Desde su estreno aquel año, cada vez que la tocaban en vivo el mundo literalmente se detenía. Noche tras noche.

LIVE KILLERS (1979)

Después de cortarse su barroca melena pero antes de dejarse su inconfundible bigote, Freddie Mercury pasó por su etapa de cuero negro a finales de los setenta, quizás cuando Queen rockearon más indómitamente que nunca (antes de que llegaran los ochentas y, con la década, el coqueteo con el pop y el baile). De ello da buena prueba el directo Live Killers, su primer álbum en vivo, grabado durante la gira europea Jazz Tour de 1979.

LIVE AID (1985)

No era aún de noche cuando Queen salieron al escenario del Wembley Stadium de Londres el 13 de julio de 1985 para cumplir con sus quince minutos en el macrofestival contra la hambruna en África. Y según su actuación arrancó con Bohemian Rhapsody, los 72.000 presentes supieron que ese momento estaba siendo histórico. Más aún cuando el apresurado medley encadenó Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy little thing called love, We will rock you y We are the champions. Toda la grandilocuente magia de Queen condensada en los 15 minutos (bueno, se pasaron, algo más de 20) más famosos del rock de estadio televisado en directo para todo el planeta.

WEMBLEY STADIUM (1986)

Casi exactamente un año después de arrasar en el Live Aid, Queen volvieron a Wembley para un concierto propio el 12 de julio de 1986. Sin límites de tiempo, desarrollaron lo presentado 364 días antes durante dos horas registradas en uno de los directos más famosos de la historia. Hay momentos en los que pareciera que Freddie Mercury va a levitar. O mejor, surfear sobre la gran bola de fuego generada por Queen y amplificada por la multitud enfervorizada.

Dramáticamente, este fue uno de los últimos shows del grupo, que actuó por última vez el 9 de agosto de ese mismo 1986 ante 120.000 personas en el Knebworth Park también de Londres. Porque aunque Freddie siguió en activo hasta el inevitable final, se limitó al trabajo de estudio. Y así de tristemente todos perdimos a la bestia del directo.

WE WILL ROCK YOU + WE ARE THE CHAMPIONS