'Adú' se convierte en el mejor estreno de la semana: no solo hay que verla, hay que sentirla

'Adú', la nueva película de Telecinco Cinema, que se estrenaba ayer en cines, ha sido ya la película más vista. Es el mejor estreno de la semana para esta película que habla sobre el drama de la inmigración. No duden en ir a verla, además parte de la recaudación es para una ONG. Solo hacen falta unos minutos para que nos adentremos de lleno en la trama. Tres historias paralelas, con altas dosis de realidad, que llegan a vivirse muy de cerca. Sin duda, es Adú, ese niño al que ya todos recordaremos. Una película que emociona y nos llena de tensión al mismo tiempo, para hablarnos de un problema, el de la inmigración, que está ahí, pero que no siempre vemos. Inspirada en millones de historias reales, no solo hay que verla; sobre todo, hay que sentirla.