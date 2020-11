Albert García, el bailarín que 'enamoró' a Naomi Campbell con su baile tirando la basura se sube a un escenario real

Lo curioso es que Albert García no tiene ni WhatsApp ni Instagram -lo tiene su compañía pero no lo maneja él- ni ninguna red social, tan solo Facebook, que solo consulta "en tiempos muertos en el ordenador de casa» porque en su filosofía de vida está el «no vivir pendiente de la pantalla del móvil". Precisamente, en su cuenta de esta red social contó el pasado 10 de abril el por qué de su hazaña. Necesitaba bailar al no tener terraza ni salón que cubriera su envergadura: "Saltándome las 'reglas' del confinamiento y en pleno apagón cultural... Expreso en mi calle lo que llevo dentro".