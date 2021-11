Alec Baldwin aparta la tragedia de la muerte de Halyna Hutchins y celebra Halloween con sus hijos

Alec Baldwin celebró Halloween con su esposa, Hilaria y sus seis hijos este domingo, cuando todavía quedan muchas incógnitas sin aclarar sobre la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins . La tragedia en el set de rodaje en la que el actor disparó con proyectiles reales a la fotógrafa no alteró los planes de fiesta de la familia, según revelan las imágenes que colgó la mujer de Baldwin en Instagram.

"Me han dicho varias veces, 'No haga ningún comentario sobre la investigación en curso', y no puedo", continuó Baldwin, que parece que este domingo dejó un lado la tragedia para hacer de papá.