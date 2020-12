Alejandro Sanz reaparece para cantarle al mundo tras nueve meses sin subirse a un escenario por la pandemia

"Me voy de aquí con más ganas y convencido de que queda poco para encontrarnos en un estadios y en los teatros", dijo al acabar la actuación, que concluyó con "No es lo mismo", un tema, aseguró, "carnavalesco".

Sanz comenzó su concierto con "Hoy que no estás", seguido de "Aquello que me diste", "Si tu me miras", "Looking for paradise", "El alma al aire", "Hoy llueve, hoy duele", "Lo que fui es lo que soy", "Cuando nadie me ve", "Amiga mia", "Hay un universo de pequeñas cosas", "Labana", "Contigo", "Mi marciana", "Corazón partío", "La quiero a morir", "Mi persona favorita" y "Viviendo deprisa".