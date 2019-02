'Pelea' en twitter entre Alex de la Iglesias, Bayona y Almodóvar a cuenta del adiós a las salas de cine

Totalmente de acuerdo con Almodóvar: “Se han cerrado 500 cines en los últimos 4 años... es desastroso. Pensar que hay comarcas que no hay un solo cine. Mi infancia hubiera sido imposible en un lugar así. No son buenos tiempos.”

