'Blue Moon', ópera prima de Alina Grigore, gana la Concha de Oro del 69 Festival de Cine de San Sebastián

La Concha de plata a la mejor interpretación protagonista, por primera vez sin distinción de género, ha sido 'ex aequo' para Flora Ofelia Hofman Lindhal por 'Du som er i himlen/ As in heaven' y AS Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye/ The eyes of Tammy Faye'. Ambas han entrado en el escenario de la mano para recoger este reconocimiento. Hofman ha confesado que "es como si estuviera soñando" y ha dado las gracias a su familia y a la directora de 'As in heaven' Tea Lindeburg, por "creer" en ella.