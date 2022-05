Amber Heard a Johnny Depp: "¿crees que quiero un pedazo de mierda de viejo como tú?"

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp tiene enganchado a EEUU y no para de deparar sorpresas. La reanudación ha traído momentos dramáticos en una ofensiva de la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez , que no ha tenido piedad con Amber Heard al dejar al descubierto sus comentarios contradictorios en su libro del amor. No solo eso, los audios de la pareja, son letales para ambos y muestran una relación tóxica cuajada de reproches en la que Amber Heard también maltrata física y verbalmente al actor, algo que parece que ha quedado evidenciado en el juicio.

"No me digas lo que se siente cuando te pegan" , le responde el intérprete de Piratas del Caribe, que también ha reconocido durante el juicio ha reconocido que sufrió maltrato infantil. Amber Heard le contesta que ella ha sufrido agresiones durante mucho tiempo y que por eso sabe lo que siente cuando a uno le dan un puñetazo intencionadamente. Mientras Johnny Depp insiste en que le habían golpeado con el puño cerrado.

"Estás bien, no te he hecho daño. No te he dado un puñetazo, solo te he abofeteado", dice ella. El incidente va subiendo hasta que Amber estalla: "¡Maldito cobarde!, ¡Pedazo de mierda sin pelotas!, ¿crees que quiero un pedazo de mierda de viejo como tú?".