Entre algunos de sus trabajos, destaca 'Bringing It All Back Home' y 'Highway 61 Revisited', ambos publicados en 1965, 'Blonde on Blonde', de 1966, y 'Blood On The Tracks', de 1975. Su productividad continuó en las siguientes décadas con 'Oh Mercy' (1989), 'Time Out Of Mind' (1997) y 'Modern Time' (2006), que están consideradas como obras maestras.