El humorista Ángel Martín desvela que estuvo ingresado por un brote psicótico

Cada noticia que destaca en su 'informativo express', Ángel martín suele iniciarla con la 'coletilla' "si te interesa el deporte" o "si te interesan los videojuegos", para dar paso a la noticia que ha destacado de ese ámbito concreto de la actualidad. Pero para finalizar el informativo de ayer, el humorista terminó diciendo: " Si te interesan las cosas del cerebro que sepas que en 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico" , desvelando una duro episodio de su vida personal que ha dado mucho que hablar.

"Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen 'crec' y se acabó", escribe Ángel Martín en la sinopsis de su libro.