1980, la madre de todas las giras para Marley





A partir de ese momento, Marley accedió a someterse a tratamiento y viajó a la clínica bávara Josef Issels, en Alemania, donde se sometió a un controvertido tratamiento experimental. Tras ocho meses de lucha contra la enfermedad, Bob Marley tomó un vuelo desde Alemania a Jamaica pero sus constantes vitales empeoraron en mitad de la travesía. Finalmente, la mañana del 11 de mayo de 1981 Marley falleció en el Hospital Universitario de Miami.



El informe de su muerte apunta como causa a la metástasis del cáncer producida en sus pulmones y cerebro, un cáncer que se había iniciado como un melanoma en su piel.



El icono mundial de la música reggae nos dejó cientos de canciones inmortales, pero si quieres conmemorar las cuatro décadas de su muerte y no sabes con cuál empezar, nosotros te recomendamos sus cinco imprescindibles: In this Love, No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds y Buffalo Soldier.