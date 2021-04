Se cumplen cinco años de la muerte de Prince, una de las estrellas musicales más aplaudidas

Su álbum inédito 'Welcome 2 America' se editará el 30 de julio

Doce son los cortes de la versión estándar, que verá la luz en formato CD, vinilo y digital: el citado 'Welcome 2 America', 'Running Game (Son of a Slave Master)', 'Born 2 Die', '1000 Light Years From Here', 'Hot Summer', 'Stand Up and B Strong', 'Check The Record', 'Same Page, Different Book', 'When She Comes", '1010 (Rin Tin Tin)', 'Yes' y 'One Day We Will All B Free'.