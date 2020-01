Banderas ironiza sobre el Oscar: "Estoy pagando a Batman para ver si se carga al Joker"

Por otro lado, Banderas, en rueda de prensa, ha dicho recibir este Goya en su tierra "con mucha ilusión" y ha añadido que en su discurso ha cometido "errores", ya que se le olvidó agradecer a los académicos, nombrar a su compañera Penélope Cruz y a Málaga. "Me he puesto muy nervioso", ha confesado.

En este punto, ha señalado que no es que hubiera descartado el premio pero "era la quinta nominación". "Cinco veces nominado a los Globos, a los Goya... y nunca me llamaban; y este año ha sido, prácticamente, todo". "Todo lo que hay por ahí me lo he ido llevando y produce placer por las circunstancias que se ha producido esta película", ha manifestado.