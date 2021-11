Artic Monkeys confirma su único concierto en España: tocará en el festival Cala Mijas, en Málaga

Entre los catorce nombres adelantados por la organización figuran además el pop ochentero de The Lathums con su álbum debut, "How beautiful life can be", número 1 en Reino Unido durante semanas, el electro-punk alternativo de El Columpio Asesino y las melodías de Sen Senra. También habrá más nombres nacionales como Rusowsky, Hnos Munoz, Uniforms y las guitarras de Venturi, aunque la organización del festival ha asegurado que completará el cartel en los próximos meses.