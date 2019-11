Premios MTV: Rosalía deslumbra con su actuación y Lola índigo se convierte en mejor artista española

Cada puesta en escena fue espectáculo puro. Mabel, la hija de Neneh Cherry, interpretó su tema “Don’t call me up” desde lo alto de un teléfono púrpura gigante. Halsey –mejor artista pop-, trasladó a todos a un cuento de hadas subida a un caballo de carrusel y rodeada de flores para interpretar “Graveyard”. El ex integrante de One Direction Niall Horan versionó “Nice to meet ya” rodeado de una cascada de luces.