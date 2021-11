La avenida de las esfinges resucita en Luxor: un espectáculo con el que Egipto quiere recuperar el turismo

La construcción de la Avenida de las Esfinges comenzó durante el período del Imperio Nuevo de Egipto (1550 a. C. - 1070 a. C.) y se concluyó durante el reinado de Nectanebo I (380 a. C. - 362 a. C.), el primer faraón de la dinastía XXX. A lo largo de los muchos siglos, el camino quedó bajo múltiples capas de arena. Solamente en 1949, el arqueólogo egipcio Mohamed Zakaria Ghoneim descubrió ocho estatuas cerca del Templo de Luxor. Con el paso del tiempo, las demás esfinges las encontraron los especialistas.