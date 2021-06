Casi tres millones de 'me gusta' y cerca de 800 mil comentarios. Ese es el rotundo éxito que ha tenido el pequeño clip de la artista junto al skater. En los apenas 10 segundos que dura el vídeo, Lavigne aparece cantando sobre un pequeño Skate Park con vistas al mar sobre el que a continuación aparece patinando Tony Hawk.

El famoso skater Tony Hawk hace un cameo en el vídeo

A sus 53 años, Hawk ya no está para tantos trotes y en el vídeo se limita a hacer un par de sencillos saltos. La canción de Lavigne pertenece al disco 'Let Go' que la cantante publicó en el año 2002, hace casi 20 años.