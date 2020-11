Los problemas de Ben Affleck

Meses atrás, el actor reveló los duros momentos que atravesó tras divorciarse de la actriz Jennifer Garner. Lo hizo en 'Good Morning America': "Nunca pensé que me iba a divorciar. Me molestó porque significaba que no era quien pensaba que era. Y eso fue muy doloroso y decepcionante para mí mismo".

El actor también habló sobre su problema con el alcohol, el detonante que rompería definitivamente al matrimonio. "El divorcio es muy doloroso y el alcoholismo es muy doloroso. Es un nivel de dolor que no se supera fácilmente, no se perdona fácilmente, no se olvida fácilmente. Y es difícil", afirmó. "No vas a evitar causarle dolor a tus hijos. El dolor es parte de la vida. Me consuela un poco eso", continuó.